Известная украинская актриса соединила трендовую юбку с классическим свитером: вот, что получилось

Екатерина Кузнецова - известная украинская актриса, которая отдыхает за рубежом и демонстрирует интересные образы.

О том, как Катя соединила длинную юбку со свитером, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост актрисы.

Екатерина Кузнецова показала, как носить юбку со свитером

Екатерину можно смело назвать модницей, поскольку каждый ее наряд вызывает восторг и заставляет девушек примерить похожие образы.

Поскольку у Кузнецова прекрасная фигура - она худенькая, достаточно высокая и имеет утонченность, ей подходит почти каждый образ, который она примеряет на себя.

Кузнецова носит разные стили, это и классика, то есть, платья, костюмы, юбки, пиджаки, кардиганы, разные кофточки, футболки, майки, гольфики и т.д.

Но еще и любит иногда примерить на себя смешанные стили, например, на этот раз Катя на отдыхе в Испании, решила прогуляться в интересном наряде, которое с первого взгляда не совсем классическое.

Женщина выбрала длинную молочную юбку, которая на фотографиях немного задрана на верх и открывает ее загорелые ножки, а также бежевый свитер с разрезами на боках, дополненный коричневым поясом с маленькой сумкой и босоножками с переплетами такого же цвета.

Екатерина Кузнецова в стильном образе (фото: instagram.com/katykino)

Совершенно образ Катерины выглядит интересно и очень стильно, ведь цвета между собой прекрасно сочетаются и выглядят очень женственно.

Также свой лук актриса дополнила солнцезащитными очками и сделала хвост, который впоследствии переплела в гульку.