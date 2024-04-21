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Українська акторка показала цікавий лук у новій фотосесії (фото)

Неділя 21 квітня 2024 14:03
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Українська акторка показала цікавий лук у новій фотосесії (фото) Катя Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)
Автор: Юлія Любченко

Катерина Кузнецова - відома українська акторка, яка славиться не лише талантом, а й витонченою красою, яку жінка продемонструвала у новій фотосесії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис акторки в Instagram.

Катерина Кузнецова показала цікавий образ

Катерина дуже приваблива та красива молоді жінка, яка у кожній своїй ролі має певну грацію та витонченість, адже Кузнецова й у житті така, тому цей вайб передається і її героїням.

Наразі акторка активно знімається в рекламах для українських брендів, які активно популяризуються серед нашої спільноти.

Так, Катя цього разу поділилась знімками з особистої фотосесії. Вона приміряла на себе романтичний образ. Кузнецова одягнула твідовий костюм у клітинку, який складається з жакета, жилетки та спідниці, яку акторка так і не приміряла.

Проте перед об’єктивом Катерина постала у білій класичній футболці, жилетці, піджаку, колготках та чорних гостроносих туфлях. Цей лук виглядає дуже жіночно та красиво.

Українська акторка показала цікавий лук у новій фотосесії (фото)Українська акторка показала цікавий лук у новій фотосесії (фото)Українська акторка показала цікавий лук у новій фотосесії (фото)

Катерина Кузнецова у цікавому образі (фото: instagram.com/katykino)

Також акторка доповнила свій лук прозорими окулярами та маленькими сережками з камінцем. Волосся Катя злегка накрутила та залишила його розпущеним. Саме тому її образ виглядає не суворим, а навпаки, розкриває її сексуальність та витонченість.

А свій допис жінка супроводила важливими думками щодо засудження людей.

"Замість того,щоб засуджувати інших - почніть з себе! Бо життя дуже непередбачуване і як правило дає нам той самий бумеранг, а навіщо вам це!? Показуйте власним прикладом свої життєві цінності і пріоритети. І люди будуть надихатись і йди за вашим прикладом", - пише Катя.

Українська акторка показала цікавий лук у новій фотосесії (фото)Українська акторка показала цікавий лук у новій фотосесії (фото)

Катерина Кузнецова у цікавому образі (фото: instagram.com/katykino)

Раніше ми розповідали, що чоловік-росіянин Кузнецової хоче взяти українське громадянство.

Також дивіться, який лук у свій День народження показала Дорофєєва.

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