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Відома супермодель вперше стала мамою і показала фото малюка

Софія Річі (фото: instagram.com/sofiagrainge)
Автор: Іванна Пашкевич

25-річна модель Софія Річі поділилася з прихильниками радісною новиною: у неї народився первісток.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посиланням на Instagram знаменитості.

Софія Річі вперше стала мамою

У моделі народилася дівчинка, яку назвали Елоїза Саманта Грейндж.

Софія опублікувала знімок, на якому її рука тримає ніжки дитини.

"Елоїза Саманта Грейндж. 5-20-24 найкращий день мого життя", - підписала Софія світлину.

Софія Річі вперше стала мамою (фото: instagram.com/sofiagrainge)

Зазначимо, що батько донечки - 30-річний музичний бізнесмен Елліот Грейндж.

Софія та Елліот побралася у квітні 2022-го, ще через рік зіграли весілля. 

Обранець манекенниці - керівник та засновник власного музичного лейбла 10K Projects.

Софія Річі з чоловіком (фото: instagram.com/sofiagrainge)

До шлюбу із ним модель зустрічалася з колишнім бойфрендом Кортні Кардаш'ян Скоттом Дисіком.

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