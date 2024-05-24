Известная супермодель впервые стала мамой и показала фото малыша

25-летняя модель София Ричи поделилась с поклонниками радостной новостью: у нее родился первенец.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram знаменитости.
У модели родилась девочка, которую назвали Элоиза Саманта Грейндж.
София опубликовала снимок, на котором ее рука держит ножки ребенка.
"Элоиза Саманта Грейндж. 5-20-24 лучший день моей жизни", - подписала София фотографию.
София Ричи впервые стала мамой (фото: instagram.com/sofiagrainge)
Отметим, что отец дочери - 30-летний музыкальный бизнесмен Эллиот Грейндж.
София и Эллиот обручилась в апреле 2022-го, еще через год сыграли свадьбу.
Избранник манекенщицы - руководитель и основатель собственного музыкального лейбла 10K Projects.
София Ричи с мужчиной (фото: instagram.com/sofiagrainge)
До бракосочетания с ним модель встречалась с бывшим бойфрендом Кортни Кардашьян Скоттом Дисиком.
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