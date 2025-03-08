Відома співачка засвітила солодкі поцілунки з колишнім Раміни (відео)

Співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) з розмахом відсяткувала свій день народження. І під час вечірки зірка не зуміла приховати теплі обійми й поцілунки з юристом Євгеном Проніним - колишнім нареченим Раміни Есхакзай.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, які з'явилися в Instagram SKYLERR.
Так, співачці виповнилося 25 років. З цієї нагоди вона вирішила влаштувати гучне свято, на яке запросила друзів, серед яких були відомі блогери та артисти. І серед кадрів з дня народження, які Валерія активно постила в Stories, особливу увагу привертає одне відео.
Скайлер та Євген Пронін (скріншот)
На ньому зірка стоїть поруч з Проніним. Спочатку вони обіймалися та трималися за руки. А потім Скайлер повернулася до Євгена та ніжно його поцілувала.
SKYLERR та Пронін (скріншот)
Поки що співачка не коментувала стосунки з чоловіком публічно. Втім, на відео можна бачити, що вони не намагаються приховувати романтичні жести й обійми з поцілунками.
Сам Пронін також не говорить про ймовірний роман зі Скайлер. В Stories він лише показав фото співачки, яке було зроблено напередодні вечірки.
SKYLERR - українська співачка, яка народилася 7 березня 2000 року в місті Білгород-Дністровський. Широку популярність отримала після релізу пісні "Вечорниці", створеної у співпраці з гуртом "100лиця". Цей трек швидко став вірусним у соціальних мережах та музичних чартах.
У 2024 році увійшла до фіналу Національного відбору на "Євробачення-2024", але потім зняла свою кандидатуру, за що нарвалася на критику Володимира Остапчука, який порадив їй йти на "дитячі конкурси".
Український юрист відомий як правозахисник, який береться за гучні справи. А ще він був нареченим журналістки Раміни. Вони зустрічалися декілька років, але у 2023 році пара оголосила про розрив стосунків.
Раміна та Євген (фото: instagram.com/raminalalala)
Згодом Раміна зізналася, чому вона більше не разом з Проніним. За словами блогерки, останній рік їхніх стосунків був для неї нещасливим.
Вас може зацікавити
Могилевська схудла на 15 кг і вразила стильним "луком"
Раміна показала чесні фото в купальнику без фотошопу