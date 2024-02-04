Остапчук розкритикував учасницю Нацвідбору за зняття своєї кандидатури з голосування: "Розігнати зраду"

Ведучий Володимир Остапчук розкритикував рішення артистки SKYLERR (Валерії Кудрявець) зняти свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення 2024.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Остапчук розкритикував Skylerr

Так, шоумен опублікував stories, в якому відреагував на те, що фіналістка Нацвідбору хоче відмовитись від участі у конкурсі на етапі голосування.

Володимир процитував її слова про те, що їй "нецікаво брати участь у піар-перегонах і вона не вірить у чесність результату" через збій у Дії.

Володимир Остапчук звернувся до SKYLERR (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Піді*рати відбір і переможця, розігнати зраду, не вивезти конкуренцію", - прокоментував рішення артистки ведучий.

Також він звернувся до Валерії з "порадою".

"Може з такою поведінкою все таки на дитячий конкурс?", - запитав Остапчук.

Нагадаємо, раніше співачка SKYLERR оголосила, що знімає свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення 2024.

SKYLERR (фото: instagram.com/skylerr_official)

У соцмережах вона пояснила, що через масштабний збій у додатку "Дія" "голоси могли зарахуватися некоректно", окрім того, можливості "зрозумілого голосування в моменті", як це мало бути, вже не буде.