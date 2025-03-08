Известная певица засветила сладкие поцелуи с бывшим Рамины (видео)

Так, певице исполнилось 25 лет. По этому случаю она решила устроить громкий праздник, на который пригласила друзей, среди них были известные блогеры и артисты. И среди кадров с дня рождения, которые Валерия активно постила в Stories, особое внимание привлекает одно видео.



Скайлер и Евгений Пронин (скриншот)

На нем звезда стоит рядом с Прониным. Сначала они обнимались и держались за руки. А потом Скайлер повернулась к Евгению и нежно его поцеловала.



SKYLERR и Пронин (скриншот)

Пока что певица не комментировала отношения с мужчиной публично. Впрочем, на видео можно видеть, что они не пытаются скрывать романтические жесты и объятия с поцелуями.

Сам Пронин также не говорит о вероятном романе со Скайлер. В Stories он лишь показал фото певицы, которое было сделано накануне вечеринки.

Stories Пронина (скриншот)

Кто такая SKYLERR

SKYLERR - украинская певица, которая родилась 7 марта 2000 года в городе Белгород-Днестровский. Широкую известность получила после релиза песни "Вечорниці", созданной в сотрудничестве с группой "100лиця". Этот трек быстро стал вирусным в социальных сетях и музыкальных чартах.

В 2024 году вошла в финал Национального отбора на "Евровидение-2024", но потом сняла свою кандидатуру, за что нарвалась на критику Владимира Остапчука, который посоветовал ей идти на "детские конкурсы".

Что известно о Евгении Пронине

Украинский юрист известен как правозащитник, который берется за громкие дела. А еще он был женихом журналистки Рамины. Они встречались несколько лет, но в 2023 году пара объявила о разрыве отношений.



Рамина и Евгений (фото: instagram.com/raminalalala)

Впоследствии Рамина призналась, почему она больше не вместе с Прониным. По словам блогерши, последний год их отношений был для нее несчастливым.

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