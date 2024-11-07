Завальська з "Алібі" назвала реальну причину розпаду гурту, в якому співала з рідною сестрою

Чому розпався гурт "Алібі"

"Це не було таке рішення, що знаєш, все набридло, треба щось міняти, це дуже довга дорога. Це, як знаєш у самурая: "У мене немає мети, у мене є шлях", - почала свою розповідь виконавиця.

Вона наголосила, що причин було декілька. Одна з яких, що гурт вже пережив свій пік популярності, і дівчатам треба було рухатися далі.

"У кожної групи є пік популярності, у нас він прийшов на 9-річчя групи. Але поки ми росли, поки розвивався проект "Алібі", незмінним продюсером якого був наш тато, ми відчували цей вайб часу", - зазначила Анна.

Анна Завальська (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

На той момент (група розпалася у 2012 році) сестрам Завальським уже потрібно було розвиватися самостійно.

"Нам тоді вже потрібна була сепарація з татом, тому що вона логічна не тільки як з продюсером, а й у середині сім'ї. Ти не можеш бути 24/7, обговорювати всі проблеми, робочі, особисті. Потрібен був момент сепарації, треба було відокремитися", - наголосила вона.

Водночас усі навколо дивувалися, чому гурт розпався, якщо є багато замовлень та концертів.

Я внутрішньо від цього відмовлятися, мені не подобався той формат, в якому ми почали працювати. Пісні, які почали виходити після співпраці з Михайлом Некрасовим, були класними, але вони втратили якийсь біохімічний... Вони були хороші, але це були просто хороші пісні", - наголосила Анна Завальська.

"Це було про бізнес, але не про насолоду?" - підмітила Доротюк.

"Абсолютно", - відповіла співачка.

Анна Завальська (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Анна тоді задумалася про сольну кар'єру.

"Коли я почала займатися сольною кар'єрою, я на той момент не мала іншого вибору. Мені було дуже важливо не переривати свою творчу діяльність, а на той момент у контексті дуету "Алібі" робити це було дуже складно", - зазначила артистка.

Далі Анна продовжила, що в її сестри Ангеліни якраз у той момент почалися стосунки з ведучим Олександром Колодієм. Співачки часто виступали на Новий рік, проте тепер одна із сестер сказала, що хоче провести це свято з коханим. Виходило, що через це другій сестрі потрібно було відмовитися від сцени та творчості.

Анна та Ангеліна Завальські (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

"І я дуже добре пам'ятаю той момент, коли я сиділа вдома і ревіла. І думала: "Що далі? "Я відчула цей перелом", - розповіла вона.

На той момент Анна вже почала спілкуватися із композитором Дмитром Саратським, який згодом став її чоловіком. Саме він підтримав її.

"Я просто якось йому розповіла, що мені боляче від того, що я розумію, що це нормально, все змінюється, у всіх починається якесь особисте життя. Але я не уявляю себе без цього. І він узяв мене за руку і сказав: "Не хвилюйся, це не означає точка. Це означає перехід до якогось іншого виміру", - зазначила Анна.

Що відомо про гурт "Алібі"

"Алібі" - український музичний дует, датою народження якого вважається 6 квітня 2001 року. Учасниці - рідні сестри Анна Завальська та Ангеліна Завальська.

Продюсером гурту був батько дівчат, але активну участь у ньому також брав композитор Дмитро Клімашенко. Вже в 2002 році вийшов дебютний альбом колективу під назвою "Дві сльози", а потім було презентовано і платівку "Так чи Ні".

Гурт "Алібі" (фото: wikipedia.org)

Після випуску двох альбомів популярність гурту почала стрімко зростати.

Навесні 2011 року солістки стали ведучими танцювального шоу "Майданс" разом із Тіною Кароль. Також сестри Завальські були ведучими 9-ї шоу-програми церемонії нагородження конкурсу "Фаворити Успіху - 2011", а навесні 2013 року Анна Завальська була ведучою цього шоу разом із Павлом Костіциним.

У 2012 році оголосили про припинення артистичної діяльності.

У 2021 році сестри взяли участь у 11 сезоні шоу "Голос країни". У проекті артистки розповіли, що зважилися на "перезавантаження" і тепер називають свій гурт The Alibi Sisters.

The Alibi Sisters (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)