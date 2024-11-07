Завальская из "Алиби" назвала реальную причину распада группы, в которой пела с родной сестрой

Почему распалась группа "Алиби"

"Это не было такое решение, что знаешь, все надоело, нужно что-то менять, это очень длинный путь. Это, как знаешь у самурая: "У меня нет цели, у меня есть путь", - начала свой рассказ исполнительница.

Она отметила, что причин было несколько. Одна из которых, что группа уже пережила свой пик популярности, и девушкам необходимо было двигаться дальше.

"У каждой группы есть пик популярности, у нас он пришел на 9-летие группы. Но пока мы росли, пока развивался проект "Алиби", бессменным продюсером которого был наш папа, мы чувствовали этот вайб времени", - отметила Анна.

Анна Завальская (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

На тот момент (группа распалась в 2012 году) сестрам Завальским уже нужно было развиваться самостоятельно.

"Нам тогда уже нужна была сепарация с папой, потому что она логична не только как с продюсером, но и в середине семьи. Ты не можешь быть 24/7, обговаривать все проблемы, робочие, личные. Нужен был момент сепарации, нужно было отделиться", - отметила она.

В то же время все вокруг удивлялись, почему группа распалась, если есть много заказов и концертов.

Я внутренне начала от этого отказываться, мне не нравился тот формат, в котором мы начали работать. Песни, которые начали выходить после сотрудничества с Михаилом Некрасовым были классными, но они потеряли какой-то биохимический... Они были хорошие, но это были просто хорошие песни", - подчеркнула Анна Завальская.

"Это было про бизнес, но не про удовольствие?" - подметила Доротюк.

"Абсолютно", - ответила певица.

Анна Завальская (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Анна тогда задумалась о сольной карьере.

"Когда я начала заниматься сольной карьерой, у меня на тот момент не было другого выбора. Мне было очень важно не прерывать свою творческую деятельность, а на тот момент в контексте дуэта "Алиби" делать это было очень сложно", - отметила артистка.

Далее Анна продолжила, что у ее сестры Ангелины как раз в тот момент завязались отношения с ведущим Александром Колодием. Певицы часто выступали на Новый год, однако теперь одна из сестер сказала, что хочет провести этот праздник с любимым. Получалось, что из-за этого второй сестре нужно было отказаться от сцены и творчества.

Анна и Ангелина Завальские (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

"И я очень хорошо помню тот момент, когда я сидела дома и ревела. И думала: "Что дальше?" Я почувствовала этот перелом", - рассказала она.

На тот момент Анна уже начала общаться с композитором Дмитрием Саратским, который впоследствии стал ее мужем. Именно он поддержал ее.

"Я просто как-то ему рассказала, что мне больно от того, что я понимаю, что это нормально, все меняется, у всех начинается какая-то личная жизнь. Но я не представляю себя без этого. И он взял меня за руку и сказал: "Не переживай, это не означает точка. Это означает переход в какое-то другое измерение", - отметила Анна.

Что известно о группе "Алиби"

"Алиби"- украинский музыкальный дуэт, датой рождения которого считается 6 апреля 2001 года. Участницы - родные сестры Анна Завальская и Ангелина Завальская.

Продюсером группы был отец девушек, но активное участие в ней также принимал композитор Дима Климашенко. Уже в 2002 году вышел дебютный альбом коллектива под названием "Две слезы", а затем была презентована и пластинка "Да или Нет".

Группа "Алиби" (фото: wikipedia.org)

После выпуска двух альбомов популярность группы начала стремительно расти.

Весной 2011 года солистки стали ведущими танцевального шоу "Майданс" вместе с Тиной Кароль. Также сестры Завальские были ведущими 9-й шоу-программы церемонии награждения конкурса "Фавориты Успеха - 2011", а весной 2013 Анна Завальская была ведущей этого шоу вместе с Павлом Костицыным.

В 2012 году объявили о прекращении артистической деятельности.

В 2021 году сестры приняли участие в 11 сезоне шоу "Голос країни". В проекте артистки рассказали, что решились на "перезагрузку" и теперь называют свою группу The Alibi Sisters.

The Alibi Sisters (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)