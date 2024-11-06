Земфіра підтримала українців під час закордонного виступу: співачка вийшла на сцену з плакатом

Російська виконавиця Земфіра, яку визнали іноагентом в РФ через засудження російської агресії проти України , виступила в Амстердамі. Під час концерту вона продемонструвала жест підтримки українцям.

Земфіра підтримала Україну

У 2022 році, співачка виїхала з країни-агресорки і нині мешкає в Європі. На своєму концерті в Амстердамі зірка в якийсь момент з'явилася на сцені із табличкою зі словом "дякую".

У такий спосіб знаменитість продемонструвала солідарність з громадянами України, які були присутні на заході. Прихильники відреагували на цей вчинок бурхливими оваціями, а також чимало хто з них зняв момент на відео, і відповідні ролики вже можна легко відшукати в мережі.

Що відомо про позицію Земфіри щодо України

Артистка відкрито засудила російську агресію проти нашої країни. Вона назвала дії Росії "терором", а також говорила про те, що "хоче миру".

У березні 2022 року зірка презентувала кліп "Не стріляйте", присвячений війні в Україні. Після цього вона виїхала з рідної країни та зараз мешкає у Франції.

Але в той же час Земфіра продовжує сплачувати податки в РФ, і таким чином фінансує злочини загарбників. Окрім того, вона хотіла у минулому оскаржити статус іноагента, який отримала на батьківщині.

Земфіра продемонструвала антивоєнну позицію (фото: instagram.com/zemfiraworld)