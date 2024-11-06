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Земфіра підтримала українців під час закордонного виступу: співачка вийшла на сцену з плакатом

Середа 06 листопада 2024 18:22
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Земфіра підтримала українців під час закордонного виступу: співачка вийшла на сцену з плакатом Співачка Земфіра підтримала Україну (фото: росЗМІ)
Автор: Любов Блажко

Російська виконавиця Земфіра, яку визнали іноагентом в РФ через засудження російської агресії проти України, виступила в Амстердамі. Під час концерту вона продемонструвала жест підтримки українцям.

Що про це відомо, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

Земфіра підтримала Україну

У 2022 році, співачка виїхала з країни-агресорки і нині мешкає в Європі. На своєму концерті в Амстердамі зірка в якийсь момент з'явилася на сцені із табличкою зі словом "дякую".

У такий спосіб знаменитість продемонструвала солідарність з громадянами України, які були присутні на заході. Прихильники відреагували на цей вчинок бурхливими оваціями, а також чимало хто з них зняв момент на відео, і відповідні ролики вже можна легко відшукати в мережі.

Що відомо про позицію Земфіри щодо України

Артистка відкрито засудила російську агресію проти нашої країни. Вона назвала дії Росії "терором", а також говорила про те, що "хоче миру".

У березні 2022 року зірка презентувала кліп "Не стріляйте", присвячений війні в Україні. Після цього вона виїхала з рідної країни та зараз мешкає у Франції.

Але в той же час Земфіра продовжує сплачувати податки в РФ, і таким чином фінансує злочини загарбників. Окрім того, вона хотіла у минулому оскаржити статус іноагента, який отримала на батьківщині.

Земфіра підтримала українців під час закордонного виступу: співачка вийшла на сцену з плакатомЗемфіра продемонструвала антивоєнну позицію (фото: instagram.com/zemfiraworld)

У минулому Земфіра оскандалилася на концерті через український прапор.

Тим часом Алан Бадоєв висловися про артистів-зрадників.

Для написання матеріалу були використані джерела: ролик з концерту співачки на YouTube, інформація про неї зі сторінки Wikipedia.

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