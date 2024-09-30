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Відома співачка публічно звернулася до Тіни Кароль: "Боюся з вами зустрітися"

KOLA та Тіна Кароль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відома співачка KOLA (Анастасія Прудіус), яка днями спародіювала Тіну Кароль, Джамалу та Артема Пивоварова, розповіла, що намагалася попередити про це одну зі співачок. Втім, та не відповідала. І тому нині Кола публічно звернулася до цієї артистки - виявилося, що це Кароль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram KOLA.

Що написала співачка

Під відео, на якому Кола пародіювала спів Кароль, вона пояснила, що не хотіла ображати зірку. За словами співачки, під час зйомок Тіні телефонували, але та не брала слухавку.

"Ви були недоступні на жаль під час зйомки шоу, і ми не змогли до вас додзвонитися. Але все ж таки маємо надію додзвонитися хоча б тут", - написала KOLA.

Також вона пожартувала, що після відео, на яких Кароль демонструє свої вміння в йозі та сильне тіло, їй навіть трохи страшно. Втім, Кола не стала загострювати й завершила "послання" до Кароль на позитивній ноті.

"Дякую за ваш голос, чесно кажучи, бачачи вашу фіз. підготовку я тепер трошки боюся з вами зустрітися, але, сподіваюсь, це вас не образить, а лише підніме настрій", - резюмувала вона.

 

На відео співачка вдало повторила деякі "фішки", які використовує Кароль. І в коментарях під ним юзери пишуть, що Тіна точно не має на це ображатися. Навпаки, користувачі радять співачкам замислитися про дует.

Також коментатори пишуть:

  • "Тіна репостила собі пару моментів з цього випуску, тож тепер чекаємо на відповідь з якоюсь конкретикою
  • "Wow, яка ви талановита! Це неймовірно - вміти співати голосами інших і так схоже!"
  • "Яка ви неймовірна!"
  • "Тепер чекаю на feat з Тіною. Головне - їй додзвонитися"
  • "Коли планувалось як прикол, а вийшло щось на геніально-потужному!".
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