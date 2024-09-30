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Известная певица публично обратилась к Тине Кароль: "Боюсь с вами встретиться"

KOLA и Тина Кароль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известная певица KOLA (Анастасия Прудиус), которая на днях спародировала Тину Кароль, Джамалу и Артема Пивоварова, рассказала, что пыталась предупредить об этом одну из певиц. Впрочем, она не отвечала. И потому сейчас Кола публично обратилась к этой артистке –-оказалось, что это Кароль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram KOLA.

Что написала певица

Под видео, на котором Кола пародировала пение Кароль, она объяснила, что не хотела оскорблять звезду. По словам певицы, во время съемок Тине звонили, но та не брала трубку.

"Вы были недоступны, к сожалению, во время съемки шоу, и мы не смогли до вас дозвониться. Но все же надеемся дозвониться хотя бы здесь", - написала KOLA.

Также она пошутила, что после видео, на которых Кароль демонстрирует свои умения в йоге и сильное тело, ей даже немного страшно. Впрочем, Кола не стала обострять и завершила "послание" Кароль на положительной ноте.

"Спасибо за ваш голос, честно говоря, видя вашу физ. подготовку, я теперь немного боюсь с вами встретиться, но, надеюсь, это вас не обидит, а только поднимет настрой", - резюмировала она.

 

На видео певица удачно повторила некоторые "фишки", которые использует Кароль. И в комментариях под ним пользователи пишут, что Тина точно не должна на это обижаться. Напротив, пользователи советуют певицам задуматься о дуэте.

Также комментаторы пишут:

  • "Тіна репостила собі пару моментів з цього випуску, тож тепер чекаємо на відповідь з якоюсь конкретикою
  • "Wow, яка ви талановита! Це неймовірно - вміти співати голосами інших і так схоже!"
  • "Яка ви неймовірна!"
  • "Тепер чекаю на feat з Тіною. Головне - їй додзвонитися"
  • "Коли планувалось як прикол, а вийшло щось на геніально-потужному!".

Напомним, ранее блогерша Монро "разнесла" шоу "Міняю жінку".

Кроме этого, на днях стало известно, что Тину Кароль довели до слез прямо на съемках.

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