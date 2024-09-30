Известная певица публично обратилась к Тине Кароль: "Боюсь с вами встретиться"

Что написала певица

Под видео, на котором Кола пародировала пение Кароль, она объяснила, что не хотела оскорблять звезду. По словам певицы, во время съемок Тине звонили, но та не брала трубку.

"Вы были недоступны, к сожалению, во время съемки шоу, и мы не смогли до вас дозвониться. Но все же надеемся дозвониться хотя бы здесь", - написала KOLA.

Также она пошутила, что после видео, на которых Кароль демонстрирует свои умения в йоге и сильное тело, ей даже немного страшно. Впрочем, Кола не стала обострять и завершила "послание" Кароль на положительной ноте.

"Спасибо за ваш голос, честно говоря, видя вашу физ. подготовку, я теперь немного боюсь с вами встретиться, но, надеюсь, это вас не обидит, а только поднимет настрой", - резюмировала она.

На видео певица удачно повторила некоторые "фишки", которые использует Кароль. И в комментариях под ним пользователи пишут, что Тина точно не должна на это обижаться. Напротив, пользователи советуют певицам задуматься о дуэте.

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