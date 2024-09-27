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Відома співачка спародіювала Джамалу, Тіну Кароль і Артема Пивоварова (відео)

П'ятниця 27 вересня 2024 11:00
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Відома співачка спародіювала Джамалу, Тіну Кароль і Артема Пивоварова (відео) Співачка KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка KOLA, яка нещодавно заявила, що колеги із шоу-бізнесу намагаються її "злити", майстерно повторила манеру співу та тембр голосу відомих артистів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий випуск шоу Жені Яновича "20:23".

Ведучий попросив артистку наважитися на сміливий експеримент - заспівати свій хіт "Біля серця" голосами інших українських та зарубіжних зірок.

На відео можна побачити, як KOLA пародує Jerry Heil, Джамалу, Брітні Спірс, Klavdia Petrivna, Біллі Айліш, Тіну Кароль та навіть Артема Пивоварова.

У своєму Instagram співачка також поділилася пародією на Джамалу.

"Коли мене Женя запитав, чи вмію я робити пародії, першою в списку була Джамала. Я слухала завжди кожну її ноту з особливою увагою, кожною нотою захоплювалася і від кожного слова йшли мурашки. Сподіваюся Джамала мене не вб'є. Я намагалася. Закрийте очі та напишіть - чи схоже?", - зазначила KOLA у своїй публікації.

На що Джамала відповіла їй: "Я б не могла тебе скопіювати. Дякую тобі. Обіймаю".

Відома співачка спародіювала Джамалу, Тіну Кароль і Артема Пивоварова (відео)

Скриншот

Як відреагували у мережі

Фоловери після перегляду відео відразу почали коментувати талановите пародіювання:

  • "Мурашки від пародії на Джамалу"
  • "Стільки таланту ховається в одній тендітній дівчині. KOLA - супер, зіграла усі ролі, особливо Джамали"
  • "Геніальне виконання в іпостасях інших артистів"
  • "Спів голосом Джамали і Тіни Кароль - один в один"
  • "Виконання у стилі Джамали - це просто розрив".

Раніше Джамала розкрила свій секрет, як повернутися у форму після пологів.

А Тіна Кароль порушила власну обіцянку та всіх здивувала.

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