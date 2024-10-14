Відома співачка поділилася своїми лайфхаками, як залишатися стрункою в 45 років

Як відомо, народній артистці України - 45 років. У неї троє дітей: старшій доньці Олені скоро буде 18 років, а молодшим, двійнятам - 8. Незважаючи на це, їй вдається виглядати набагато молодшою за свій вік.

Співачка зазначила, що насамперед вдячно батькам за "генетику", проте зараз вона дотримується певних правил.

"Хочу дуже подякувати своїм батькам за відмінну генетику. Але раніше я могла їсти солодке на ніч, і я не гладшала. А зараз я майже рік не вживаю цукор, хліб, усі такі вироби. Жодного борошна зовсім", - підкреслила Бужинська.

Також вона зазначила, що не має шкідливих звичок і майже 20 років підтримує одну й ту саму вагу.

"Завдяки терапії Майєра, яку я пройшла в січні, я скинула 4 кілограми, але для мене це достатньо, тому що я ніколи не була повною. Ну, можливо, тільки під час вагітності. У принципі, я вже 20 років майже в одній вазі. Я не курю, не зловживаю, досить багато працюю", - зазначила артистка.

Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)

Під час виступів Катерина викладається на всі 100%, тож і не набирає зайві кілограми.

"Коли я виходжу зі сцени, у мене мокре просто все, навіть волосся. Тобто я багато віддаю енергії. І, мабуть, це й не дає набирати вагу", - наголосила артистка.

У той же час зірка вважає, що потрібно розумно ставитися до пластичних операцій, "уколів краси", процедур у косметологів.

"Я завжди вважаю, що якщо щось робити, то треба робити, по-перше, з розумом, щоб не нашкодити здоров'ю. По-друге, потрібно намагатися робити це ювелірно і не експериментувати з людьми, які не мають вищої медичної освіти" , - зазначила Бужинська.

Співачка зараз (фото: instagram.com/buzhynska)

Хто така Катерина Бужинська

Катерина Бужинська - українська співачка, лауреат численних пісенних конкурсів, зокрема Гран-прі на Слов'янському базарі (1998), Заслужена артистка України (2003), Народна артистка України (2015).

У її репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, болгарською мовами, а також на івриті.

Катерина Бужинська одружена з бізнесменом із Болгарії Дімітаром Стойчевим. Для співачки цей шлюб став третім. У 2016 році у пари народилася двійня: хлопчик Дмитро та дівчинка Катерина. У артистки також є донька Олена від першого шлюбу.

Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)