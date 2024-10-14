Известная певица поделилась своими лайфхаками, как оставаться стройной в 45 лет

Как известно, народной артистке Украины - 45 лет. У нее трое детей: старшей дочери Елене скоро будет 18 лет, а младшим, двойняшкам - 8. Несмотря на это, ей удается выглядеть намного моложе своего возраста.

Певица отметила, что прежде всего благодарно родителям за "генетику", однако сейчас она придерживается определенных правил.

"Хочу очень поблагодарить своих родителей за отличную генетику. Но раньше я могла есть сладкое на ночь, и я не поправлялась. А сейчас я почти год не употребляю сахар, хлеб, все такие изделия. Никакой муки совсем", - подчеркнула Бужинская.

Также она отметила, что не имеет вредных привычек и почти 20 лет поддерживает один и тот же самый вес.

"Благодаря терапии Майера, которую я прошла в январе, я сбросила 4 килограмма, но для меня это достаточно, потому что я никогда не была полной. Ну, может быть, только во время беременности. В принципе, я уже 20 лет почти в одном весе. Я не курю, не злоупотребляю, достаточно много работаю", - отметила артистка.

Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)

Во время выступлений Екатерина выкладывается на все 100%, поэтому и не набирает лишние килограммы.

"Когда я выхожу со сцены, у меня мокрое просто все, даже волосы. То есть я многое отдаю энергии. И, пожалуй, это и не дает набирать вес", - отметила артистка.

В то же время звезда считает, что нужно с умом относиться к пластическим операциям, "уколам красоты", процедурам у косметологов.

"Я всегда считаю, что если что-то делать, то нужно делать, во-первых, с умом, чтобы не навредить здоровью. Во-вторых, нужно стараться делать это ювелирно и не экспериментировать с людьми, не имеющими высшего медицинского образования", - подчеркнула Бужинская.

Певица сейчас (фото: instagram.com/buzhynska)

Кто такая Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская - украинская певица, лауреат многочисленных песенных конкурсов, включая Гран-при на Славянском базаре (1998), Заслуженная артистка Украины (2003), Народная артистка Украины (2015).

В ее репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском языках.

Екатерина Бужинская замужем за бизнесменом из Болгарии Димитаром Стойчевым. Для певицы этот брак стал третьим. В 2016 году у пары родилась двойня: мальчик Дима и девочка Катя. У артистки также есть дочь Елена от первого брака.

Екатерина Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)