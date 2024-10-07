Відома телеведуча розкрила свій секрет, як добре виглядати в 48 років

Відома українська телеведуча Марічка Падалко, яка нещодавно розповіла, ким був її перший чоловік та чому вона залишила йому все майно, поділилася своїми секретами краси.

Як зазначила Доротюк, усім цікаво дізнатися, як 48-річна ведуча харчується та які б'юті-процедури робить, щоб так бездоганно виглядати.

"Слухай, ну я вважаю, що я виглядаю на свої 48. Мої 48 - такі. У когось вони інші. Б'юті-процедури... Цього літа я зробила три процедури RF-ліфтингу. Хто хоче подивитися, подивиться, що це таке. Це процедура, яка щось там стимулює всередині, що робить твоє обличчя більш підтягнутим", - зазначила знаменитість.

Також вона відверто розповіла, що кожного разу, коли хотіла щось зробити - ставила собі певне вікове обмеження.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Ось хотіла, наприклад, прибрати зморшки чи ще щось. Думала, зроблю після 40 років. У 40 я вирішила, може, після 45. Станом на зараз, я думаю, може, після 50?" - зазначила Падалко.

Телеведуча наголосила, що поки що не робить цього не тому, що, вважає, що цього не можна робити і потрібно виглядати натурально.

"Просто я не впевнена, що мені буде краще від цього. Я не впевнена, що від того, що в мене пропадуть зморшки біля очей, які є відображенням усіх моїх усмішок і не тільки. Я не впевнена, що я від цього виглядатиму краще . Можливо, якби я була на 100% впевнена, що я буду виглядати краще, я б це зробила. Я не бачу в цьому ніякого криміналу" - підсумувала вона.

"Мені мої 48 подобаються такими, якими вони є", - зазначила Марічка Падалко.

На відео цей момент можна переглянути з 01:40:01.