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Відома співачка 12 років не може отримати громадянство України: "У Росії мене посадять"

Понеділок 22 січня 2024 22:00
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Відома співачка 12 років не може отримати громадянство України: "У Росії мене посадять" Юлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексучасниця гурту Yuko Юлія Юріна зі сльозами на очах поділилася, що вже 12 років не може отримати українське громадянство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Деталі

22 січня, у День Соборності України, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства.

Відома співачка 12 років не може отримати громадянство України: &quot;У Росії мене посадять&quot;

Юлія Юріна відреагувала на законопроект про множинне громадянство (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Це дозволить мати громадянство України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн. Звісно, окрім громадян РФ.

На новину емоційно відреагувала Юлія Юріна, адже вона є уродженкою Анапи.

"Після таких новин у мене опускаються руки, хочеться ридати і я не знаю, що ще потрібно зробити, щоб мені дали громадянство. 12 років. Плідна робота, просування культури і розвиток. Це якийсь сюр, якщо чесно. Куди звертатися, кому писати, я не знаю", - зазначила артистка.

Відома співачка 12 років не може отримати громадянство України: &quot;У Росії мене посадять&quot;

Юлія Юріна не може змінити російське громадянство (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Також знаменитість додала, що всі ці роки вона займається просуванням традиційної культури і створює альбоми нашою мовою, тому і очікує громадянства вже давно.

"Я не хочу досягнути своєї скляної стелі. Мені й так вже немає шляху до телебачення, радіо. Я не виїзна і не можу нічого зробити, щоби просувати українську культуру за кордоном. Скільки мені ще чекати?", - розповіла ексучасниця Yuko.

Відома співачка 12 років не може отримати громадянство України: &quot;У Росії мене посадять&quot;

Юлія Юріна не може змінити російське громадянство (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

За словами виконавиці, через рік у неї закінчиться термін дії її російських документів, на основі яких вона має посвідку на постійне проживання.

Вона каже, що якщо повернеться до РФ для відновлення паспорту, її арештують за проукраїнські висловлювання.

Поки Юріна не знає, що робити далі.

Коротка біографія артистки

Юлія народилася на Кубані у Росії. У 2012 році переїхала до Києва, де вступила до університету і почала поступово будувати свою кар'єру.

У 2016 році стала солісткою гурту Yuko, який поєднував елементи фольклору та сучасної музики.

Відома співачка 12 років не може отримати громадянство України: &quot;У Росії мене посадять&quot;

Юлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Колектив також брав участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, борючись за право представляти Україну на конкурсі.

З дитинства артистку приваблювала українська культура. Вона одразу засудила дії РФ і заявила, що хоче бути українкою за паспортом.

Нещодавно відома актриса розповіла про свою бабусю, яка отримала паспорт РФ в окупації.

Також ми розповідали, що породілля з пологового у Маріуполі, фото з якою облетіло увесь світ, публічно підтримала Путіна.

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