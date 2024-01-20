Породілля з пологового у Маріуполі, фото з якою облетіло увесь світ, публічно підтримала Путіна: мережа лютує

Маріана Вишемирська (Підгурська), яка вижила під час удару по пологовому будинку в Маріуполі, розлютила мережу новою заявою. Жінка, яку ледь не вбили росіяни, "перевзулася" та публічно підіграє пропаганді РФ. А нині ж вона публічно підтримала Путіна.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка Маріани, Вікіпедія.

Що відомо про жінку, яку називають "Маріупольською Мадонною" та як на її вчинки реагують українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Породілля з Маріуполя підтримала Путіна

19 січня жінка розмістила в Instagram новий допис, у якому заявила, що віддала свій підпис за те, щоб "підтримати" Путіна, як кандидата в президенти РФ. При цьому вона хвалила кривавого диктатора та навіть заявила, що мріє, аби той залишався главою країни-агресорки.

"Маріупольська Мадонна" ошелешила новим фото (скріншот)

Як на це реагує мережа

Вчинок Маріани сильно обурив користувачів. Вони не розуміють, як жінка може підтримувати Путіна та РФ, коли ледь не загинула під час авіаудару, який влаштували окупанти. Юзери пишуть:

"Путін ледь не вбив твою дитину, а ти йому підпис поставила. Навіть Орвелл перевернувся у труні"

"Скажена тварина"

"С*ка ти продажна"

"У вас, звісно ж, абсолютно немає мізків, або вам багато платять. Одне з двох. Обидва варіанти жахливі"

"Як сумно. Навіщо ви так?".

Що відомо про породіллю з маріупольського пологового

9 березня 2022 Росія била авіабомбами по Маріуполю. Під удар потрапив пологовий будинок № 3. Одна з породіль померла разом з дитиною.

Після обстрілу журналіст Associated Press помітив біля пологового закривавлену вагітну жінку. Її фото облетіло увесь світ. Вже потім Маріана заявила, що не давала дозволу на зйомку і взагалі "аполітична". Потім з'ясувалося, що жінка перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Породілля з Маріуполя обурила цинічним вчинком (скріншот)

Звідти вона веде свій блог, у якому підтримує фейки Кремля, хвалить російську владу. А декілька місяців тому вона навіть вирушила до Маріуполя та позувала на тлі руїн пологового.