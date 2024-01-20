"Це не зрада": відома актриса розповіла про свою бабусю, яка отримала паспорт РФ в окупації

Відома актриса та волонтер Анастасія Пустовіт, яка виросла у Скадовську, розповіла, що у тимчасово окупованому місті перебуває її бабуся. Там вона отримала паспорт РФ, але спочатку дуже не хотіла цього робити.

Чому бабуся актриси не виїхала зі Скадовська

Пустовіт пояснила, що її бабуся не хоче залишати рідне місто. Нині вона проживає в окупації.

"Вони живуть там, до неї приїхала жіночка. Вони живуть вдвох тихенько, щось собі якось ходять-гуляють. Ну вона не дотична до тих всіх подій. Чому я кажу добре, тому що через мою волонтерську діяльність я не хотіла б, щоб до неї хтось приходив і щось у неї запитував", - розповіла актриса.

Актриса розповіла про бабусю в окупованому Скадовську (скріншот)

Не хотіла отримувати російський паспорт

Також Пустовіт зізналася, що у її родині виникали сварки. Приводом для цього стала гостра тема. Бабуся актриси отримала російський паспорт, але жінка не одразу на це погодилася.

"Була у нас сварка і вдома, і з нею сперечалися всі, що вона взяла російський паспорт просто тому що їй треба отримувати пенсію. Вона дуже довго впиралася, ми їй пояснювали, що це не зрада, а спосіб вижити, тому що вона категорично відмовляється виїжджати", - розповіла актриса.