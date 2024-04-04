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Зірка українського стендапу зізналася, чи готова вступити до лав ЗСУ

Настя Зухвала поділилася думками про мобілізацію жінок (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Жінка може долучитися до лав Збройних сил України нарівні з чоловіком. Відома українська стендап-комікеса Настя Зухвала впевнена, що пішла б на службу, якби в цьому була необхідність.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Чи готова Настя Зухвала до мобілізації

"Якби в цьому була необхідність. Ми обговорювали це з чоловіком, і тут я розділяю його бачення. Він каже, що треба робити те, що від тебе вимагає держава. Якби держава вимагала від мене мобілізації, так, звісно", - каже дівчина.

Однак додає, що мобілізація жінок означатиме погіршення ситуації, тому їй не хотілося б, щоб до цього дійшло.

"Але знову таки, як би це не було, це не змінює ні моїх цілей, ні моїх планів. Якщо треба так, значить так", - переконана Настя.

Додамо, що її чоловік Сергій Ліпко, також стендап-комік, у лютому 2022 року долучився до 241-ї бригади територіальної оборони. Згодом він перейшов до аеророзвідки та брав участь у битві за Бахмут.

Настя Зухвала та Сергій Ліпко (фото: instagram.com/wtfnastia)

У січні 2024 році Сергій Ліпко долучився до інтернет-видання Армія TV як кореспондент.

Пара побралася у червні 2022 року під час повномасштабного вторгнення (фото: instagram.com/wtfnastia)

 

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