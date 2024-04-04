RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда украинского стендапа призналась, готова ли вступить в ряды ВСУ

Настя Зухвала поделилась мыслями о мобилизации женщин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Женщина может присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины наравне с мужчиной. Известная украинская стендап-комикеса Настя Зухвала уверена, что пошла бы на службу, если бы в этом была необходимость.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Готова ли Настя Зухвала к мобилизации

"Если бы в этом была необходимость. Мы обсуждали это с мужем, и здесь я разделяю его видение. Он говорит, что нужно делать то, что от тебя требует государство. Если бы государство требовало от меня мобилизации, да, конечно", - говорит девушка.

Однако добавляет, что мобилизация женщин будет означать ухудшение ситуации, поэтому ей бы не хотелось, чтобы до этого дошло.

"Но опять-таки, как бы ни было, это не меняет ни моих целей, ни моих планов. Если нужно так, значит да", - убеждена Настя.

Добавим, что ее муж Сергей Липко, также стендап-комик, в феврале 2022 присоединился к 241-й бригаде территориальной обороны. Позже он перешел в аэроразведку и участвовал в битве за Бахмут.

Настя Зухвала и Сергей Липко (фото: instagram.com/wtfnastia)

В январе 2024 года Сергей Липко присоединился к интернет-изданию "Армия TV" как корреспондент.

Пара обручилась в июне 2022 года во время полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/wtfnastia)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
жінки-військовіВойна в УкраинеМобилизация в Украине