Звезда украинского стендапа призналась, готова ли вступить в ряды ВСУ

Готова ли Настя Зухвала к мобилизации

"Если бы в этом была необходимость. Мы обсуждали это с мужем, и здесь я разделяю его видение. Он говорит, что нужно делать то, что от тебя требует государство. Если бы государство требовало от меня мобилизации, да, конечно", - говорит девушка.

Однако добавляет, что мобилизация женщин будет означать ухудшение ситуации, поэтому ей бы не хотелось, чтобы до этого дошло.

"Но опять-таки, как бы ни было, это не меняет ни моих целей, ни моих планов. Если нужно так, значит да", - убеждена Настя.

Добавим, что ее муж Сергей Липко, также стендап-комик, в феврале 2022 присоединился к 241-й бригаде территориальной обороны. Позже он перешел в аэроразведку и участвовал в битве за Бахмут.

Настя Зухвала и Сергей Липко (фото: instagram.com/wtfnastia)

В январе 2024 года Сергей Липко присоединился к интернет-изданию "Армия TV" как корреспондент.

Пара обручилась в июне 2022 года во время полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/wtfnastia)