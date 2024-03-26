Письменник і перекладач Остап Українець мобілізувався до ЗСУ

До Збройних сил України с лідом за Сергієм Жаданом мобілізувався письменник і перекладач, засновник і автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку письменника.

Остап Українець мобілізувався до ЗСУ

Зі слів перекладача, наразі він перебуває в навчальному центрі.

Також він зазначив, що нових відео на його науково-популярному каналі про гуманітарні науки "Твоя підпільна гуманітарка" не буде.

Поки він вирішує, в який частині служитиме та інші адміністративні питання.

Остап Українець (фото: facebook)

"Отож, товариство. Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно, що повільніше. Всього в Гуманітарці лишилася тільки Катря і на ній видавництво", - поділився Остап.

"Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але мабуть що вони не робитимуться. Наразі розбираюся, в якій частині зрештою служитиму, і вирішую адмінпитання. Ніби є варіант, але то ще в процесі. А там буде видно", - написав він.

Коротка біографія письменника

Остап Українець досліджує жанри історичної прози та фентезі. Його дебют у літературі відбувся 2017 року з оповіданням "Маланка", опублікованим у журналі "Світ фентезі".

Того ж року, у червні, в альманасі "Нова проза" вийшло оповідання "Адвент", що послугувало підґрунтям для роману "Малхут", презентованого на XXIV Форумі видавців у Львові.