Відома інфлюенсерка прогулялась вулицями Парижу в жакеті від українського бренду (фото)

Єва Чен засвітилась у вбранні від бренду Litkovska

Українські бренди вже давно завоювали серця зірок у всьому світі, особливу популярність мають сукні та головні убори. Але не оминають і стороною жакети та верхній одяг.

Наприклад, на Тижні моди у Парижі популярна інфлюенсерка Єва Чен з’явилась у дуже цікавому жакеті оверсайз від українського бренду Litkovska.

Насправді образ знаменитості є досить простим, але при цьому стильним, оскільки він складається з пари широких джинсів темно-синього кольору, чорних чобіт з гострим носком на шпильці та з жакета коричневого кольору від Litkovska.

Єва Чен у жакеті від Litkovska (фото: instagram.com/evachen212)

Цілком лук інфлюенсерки виглядає дуже стильно, адже складається з модних сучасних речей, які демонструють її вишуканий смак та любов до простоти.

Варто зауважити, що це вже далеко не перший раз, коли Єва з’являється на публіці в речах від українських дизайнерів. Вона доволі часто одягає на прогулянки знамениті капелюхи від бренду Ruslan Baginskiy.

Тож, ця поява у жакеті з українською душею, жодним чином не дивує прихильників жінки та самих дизайнерів, але це приємно, коли закордонні зірки маючи вибір зі світових та дуже відомих брендів, звертають свою увагу на українські речі через їхню унікальність та особливу якість.