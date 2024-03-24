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Відома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максі

Леоні Ганне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлія Любченко

Леоні Ганне - всесвітньо відома фешн-інфлюенсерка, яка постійно показує розкішні образи.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль блогерки.

Леоні Ганне показала весняний лук у молочному кольорі 

Леоні стала дуже популярною модною інфлюенсеркою, яка показує дівчатам в усьому світі, як можна легко та швидко поєднати в розкішний образ прості речі. 

Цього разу блогерка показала ніжний весняний образ, який складається з цікавою обʼємною сорочкою молочного кольору, білої спідниці довжини максі та білосніжного корсета. 

Свій цікавий образ Ганне доповнила сріблястою сумкою-клатчем, сонцезахисними окулярами та обʼємними сережками. А також свої руки інфлюенсерка прикрасила каблучками. 

Леоні Ганне у цікавому образі (фото: instagram.com/leoniehanne)

Також Леоні зробила одну зі своїх улюблених зачісок. Вона накрутила два локони, що залишила на обличчі, а все інше волосся блогерка вклала у вигляді акуратного пучка на потилиці. 

Цілісний образ Ганне виглядає дуже елегантно  та жіночно, оскільки складається з ніжних нюхових кольорів та підкреслює фігуру. 

Загалом можна сказати, що Леоні любить такі образи, адже вони прості, красиві та дуже доречні, як для простих прогулянок, так і для вечірок або ж для романтичних прогулянок.

Леоні Ганне у цікавому образі (фото: instagram.com/leoniehanne)

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