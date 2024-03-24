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Известная фэшн-инфлюенсер показала, как весной соединить корсет с рубашкой и юбкой макси

Леони Анне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлия Любченко

Леони Ганне - всемирно известная фэшн-инфлюэнсерша, которая постоянно показвает роскошные образы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль блогерши.

Леони Ганне показала весенний лук в молочном цвете

Леони стала очень популярной модной инфлюэнсершей, показывающей девушкам во всем мире, как можно легко и быстро соединить в роскошный образ простые вещи.

На этот раз блогерша показала нежный весенний образ, состоящий из интересной объемной рубашкой молочного цвета, белой юбки длины макси и белого корсета.

Свой интересный образ Ганне дополнила серебристой сумкой-клатчем, солнцезащитными очками и объемными серьгами. А также свои руки инфлюэнсерша украсила кольцами.

Леони

Леони Ганне в интересном образе (фото: instagram.com/leoniehanne)

Также Леони сделала одну из своих любимых причесок. Она накрутила два локона, что оставила на лице, а все остальные волосы блогерша уложила в виде аккуратного пучка на затылке.

Цельный образ Ганне выглядит очень элегантно и женственно, поскольку состоит из нежных обонятельных цветов и подчеркивает фигуру.

В общем можно сказать, что Леони любит такие образы, ведь они просты, красивы и очень уместны, как для простых прогулок, так и для вечеринок или для романтических прогулок.

Леони Анне в интересном образе (фото: instagram.com/leoniehanne)

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