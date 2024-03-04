ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках (фото, відео)

Понеділок 04 березня 2024 13:47
UA EN RU
Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках (фото, відео) Леоні Ганне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлія Любченко

Леоні Ганне - всесвітньо відома фешн-інфлюенсерка, яка досить часто показує, як можна поєднати між собою речі.

Про те, як Леоні зібрала образ уз бордових речей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Леоні Ганне показала стильний образ у бордових відтінках

Леоні вміє віртуозно поєднувати речі та створювати розкішні та водночас прості луки. Дівчина любить демонструвати свій унікальний смак та відчуття стилю, яким захоплені її фоловери.

До речі, образи, які демонструє Ганне можна легко повторити у реальному житті, звісно, можливо, не саме з таких речей, але схожі знайти можна. Через це вона й має багато підписників та активну аудиторію.

Крайній образ інфлюенсерки складається з багатьох елементів, а саме, спідниця, топ з цікавим вирізом, тренч і все у бордовому кольорі, але різних відтінків.

Свій образ дівчина доповнила туфлями човниками бордового кольору та сумкою, яка має такий же колір, як і спідниця блогерки. А також Ганне додала до свого лука чорну парасольку, але цього вимагає погода.

Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках (фото, відео)Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках (фото, відео)Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках (фото, відео)Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках (фото, відео)

Леоні Ганне показала образ у бордових відтінках (фото: instagram.com/leoniehanne)

А ось своє розкішне біле волосся Леоні закрутила в акуратний пучок і залишила два локони, які спадають на обличчя, власне, це й робить її образ більш жіночним та відтіняє кольори.

Також у якості прикрас Ганне вибрала досить масивні золоті сережки у формі квадрата, які чудово поєднуються з цілісним образом інфлюенсерки та роблять його ще більш витонченим.

Раніше ми розповідали, що Леоні Ганне показала, як поєднати чорний шкіряний костюм з червоною шубкою.

Також читайте, як Пенелопа Крус у свої 49 років показала звабливий образ.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогерка Модні тренди
NEWS
"За певних умов можна допустити": Малюська висловився щодо обмежень для ухилянтів
"За певних умов можна допустити": Малюська висловився щодо обмежень для ухилянтів