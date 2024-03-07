Леоні Ганне показала стильний весняний образ (відео)

Леоні Ганне не припиняє вражати своїми розкішними образами, які можна легко відтворити у житті.

Про крайній весняний образ інфлюенсерки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram- профіль Леоні.

Леоні Ганне продемонструвала весняний образ

Леоні вміє грамотно поєднати речі та створити чудові образи, які можуть підкорити серця мільйонів дівчат по всьому світові, адже кожна за бажанням може повторити ці луки.

Цього разу Леоні вирішила показати, як вона комбінує весняні речі в чудовий образ. Для цього дівчина взяла білу коротку спідницю з воланами, синю сорочку у дрібну клітинку, а також синій жилет і наверх одягнула темно-синій піджак.

Цей образ нагадує образ студентки або американської школярки й це дуже вабить. Також свій образ дівчина доповнила золотими сережками, білими гольфами, обручем на голові, окулярами та невеликою чорною сумкою.

А ось в якості взуття Ганне обрала чорні туфлі з відкритою п’яткою.

У цьому аутфіті інфлюенсерка прогулялась містом та зняла цей процес на камеру, аби показати, наскільки він є весняним, свіжим та привабливим. А також відповідає останнім трендам весни 2024 року.

Леоні загалом останнім часом приємно дивує дуже стильними вбраннями, які показують її чудову фігуру та допомагають іншим дівчатам розуміти, як носити вечірні сукні або стильні аутфіти.