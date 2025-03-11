Відома блогерка спалила новенький iPhone за 60 тисяч просто у вогнищі: українці розлючені

Українська блогера Лєна Хаскі шокувала своїх підписників, коли на камеру спалила отриманий в подарунок iPhone за 60 тисяч гривень.
Що змусило блогерку піти на відчайдушний крок - розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories Лєни в Instagram.
Як відомо, дівчина отримала новенький iPhone в подарунок на 8 березня від свого колишнього чоловіка. Проте, вочевидь, повертатися до екскоханого вона не збирається. Лєна відкрила коробку з подарунком, розпакувала смартфон, а потім жбурнула його у вогнище.
Таким чином Хаскі вирішила поставити остаточну крапку в стосунках, демонструючи свою гордість та небажання більше возз'єднуватися з колишнім чоловіком. Судячи зі слів, якими вона супроводила одну зі своїх публікацій в стрічці Instagram, у стосунках сталася зрада.
"Зрада не тільки розбиває серце, але й затьмарює душу. Я поставила крапку. Більше не озиратимусь в минуле. Гори, гори моє старе життя! Гори страждання!" - прокоментувала емоційний вчинок дівчина.
Користувачі розділилися у своїх думках щодо вчинку Лєни. Одні підтримали, сказавши, що іноді варто діяти за відчуттями, інші - засудили. На думку останніх, краще б блогерка продала смартфон й отримані кошти направила на благодійність.
Лєна Хаскі - українська блогерка з Жашкова, яка активно веде Instagram і має там 100 тисяч підписників. Відома своїми кумедними відео про повсякденне життя. Її контент часто привертає увагу користувачів, викликаючи жваві обговорення в мережі.
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