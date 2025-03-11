Відома блогерка спалила новенький iPhone за 60 тисяч просто у вогнищі: українці розлючені

Чому Лєна Хаскі спалила iPhone

Як відомо, дівчина отримала новенький iPhone в подарунок на 8 березня від свого колишнього чоловіка. Проте, вочевидь, повертатися до екскоханого вона не збирається. Лєна відкрила коробку з подарунком, розпакувала смартфон, а потім жбурнула його у вогнище.

Таким чином Хаскі вирішила поставити остаточну крапку в стосунках, демонструючи свою гордість та небажання більше возз'єднуватися з колишнім чоловіком. Судячи зі слів, якими вона супроводила одну зі своїх публікацій в стрічці Instagram, у стосунках сталася зрада.

"Зрада не тільки розбиває серце, але й затьмарює душу. Я поставила крапку. Більше не озиратимусь в минуле. Гори, гори моє старе життя! Гори страждання!" - прокоментувала емоційний вчинок дівчина.

Як відреагували підписники

Користувачі розділилися у своїх думках щодо вчинку Лєни. Одні підтримали, сказавши, що іноді варто діяти за відчуттями, інші - засудили. На думку останніх, краще б блогерка продала смартфон й отримані кошти направила на благодійність.

"Я не знаю, що там він вам зробив, але якщо вам не потрібен цей подарунок, навіщо було палити 60 тисяч? Можна продати його та гроші віддати діточкам на благодійність, зробити добро чи допомогти ліками людині, яка потребує і спасти життя. А ви так легко це зробили? Не розумію вас".

"Чому каблучку не спалили? Він подарував? А ви котам їжу купили. Коти краще за військових. Ну ваша страва. Хто ми такі вказувати. Сподіваюсь, вам тепер точно легше".

"Якби ви прийняли цей телефон, це означало б, що ви його пробачили. Пробачили його зраду! Він би зрозумів, що його зраду можна замінити простою покупкою. Ви молодець! Ви показали йому, що вас купити не можна, і зраду пробачити не можна".

"В дитячий будинок закупити продуктів. Я знаю, як фінансуються дитбудинки, а це безглуздо та емоційно. Але це твоє рішення".

"Ми вас підтримуємо. Ви дуже сильна жінка".

"Краще б на фронт відправила".

Що відомо про блогерку Хаскі

Лєна Хаскі - українська блогерка з Жашкова, яка активно веде Instagram і має там 100 тисяч підписників. Відома своїми кумедними відео про повсякденне життя. Її контент часто привертає увагу користувачів, викликаючи жваві обговорення в мережі.

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