Известная блогерша сожгла новенький iPhone за 60 тысяч прямо в костре: украинцы в ярости

Украинская блогера Лена Хаски шокировала своих подписчиков, когда на камеру сожгла полученный в подарок iPhone за 60 тысяч гривен.
Что заставило блогершу пойти на отчаянный шаг - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories Лены в Instagram.
Как известно, девушка получила новенький iPhone в подарок на 8 марта от своего бывшего мужа. Однако, очевидно, возвращаться к экс-возлюбленному она не собирается. Лена открыла коробку с подарком, распаковала смартфон, а затем бросила его в костер.
Таким образом Хаски решила поставить окончательную точку в отношениях, демонстрируя свою гордость и нежелание больше воссоединяться с бывшим мужем. Судя по словам, которыми она сопроводила одну из своих публикаций в ленте Instagram, в отношениях произошла измена.
"Измена не только разбивает сердце, но и омрачает душу. Я поставила точку. Больше не буду оглядываться в прошлое. Гори, гори моя старая жизнь! Гори страдания!" - прокомментировала эмоциональный поступок девушка.
Пользователи разделились в своих мнениях относительно поступка Лены. Одни поддержали, сказав, что иногда стоит действовать по ощущениям, другие - осудили. По мнению последних, лучше бы блогерша продала смартфон и полученные средства направила на благотворительность.
Лена Хаски - украинский блогер из Жашкова, которая активно ведет Instagram и имеет там 100 тысяч подписчиков. Известна своими забавными видео о повседневной жизни. Ее контент часто привлекает внимание пользователей, вызывая оживленные обсуждения в сети.
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