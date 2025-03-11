Известная блогерша сожгла новенький iPhone за 60 тысяч прямо в костре: украинцы в ярости

Почему Лена Хаски сожгла iPhone

Как известно, девушка получила новенький iPhone в подарок на 8 марта от своего бывшего мужа. Однако, очевидно, возвращаться к экс-возлюбленному она не собирается. Лена открыла коробку с подарком, распаковала смартфон, а затем бросила его в костер.

Таким образом Хаски решила поставить окончательную точку в отношениях, демонстрируя свою гордость и нежелание больше воссоединяться с бывшим мужем. Судя по словам, которыми она сопроводила одну из своих публикаций в ленте Instagram, в отношениях произошла измена.

"Измена не только разбивает сердце, но и омрачает душу. Я поставила точку. Больше не буду оглядываться в прошлое. Гори, гори моя старая жизнь! Гори страдания!" - прокомментировала эмоциональный поступок девушка.

Как отреагировали подписчики

Пользователи разделились в своих мнениях относительно поступка Лены. Одни поддержали, сказав, что иногда стоит действовать по ощущениям, другие - осудили. По мнению последних, лучше бы блогерша продала смартфон и полученные средства направила на благотворительность.

"Я не знаю, что там он вам сделал, но если вам не нужен этот подарок, зачем было жечь 60 тысяч? Можно продать его и деньги отдать детишкам на благотворительность, сделать добро или помочь лекарствами человеку, который нуждается и спасти жизнь. А вы так легко это сделали? Не понимаю вас".

"Почему кольцо не сожгли? Он подарил? А вы котам еду купили. Коты лучше военных. Ну ваше блюдо. Кто мы такие указывать. Надеюсь, вам теперь точно легче".

"Если бы вы приняли этот телефон, это означало бы, что вы его простили. Простили его измену. А он бы понял, что его измену можно заменить простой покупкой. Вы молодец! Вы показали ему, что вас купить нельзя, и измену простить нельзя".

"В детский дом закупить продуктов. Я знаю, как финансируются детдома, а это бессмысленно и эмоционально. Но это твое решение".

"Мы вас поддерживаем. Вы очень сильная женщина".

"Лучше бы на фронт отправила".

Что известно о блогерше Хаски

Лена Хаски - украинский блогер из Жашкова, которая активно ведет Instagram и имеет там 100 тысяч подписчиков. Известна своими забавными видео о повседневной жизни. Ее контент часто привлекает внимание пользователей, вызывая оживленные обсуждения в сети.

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