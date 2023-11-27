Известная артистка родом из Киева выступила в Москве и попала в скандал

Известная советская и российская юмористка Клара Новикова, которая родилась в Украине, дала сольный концерт в Москве и попала в скандал. Она долгое время не выступала на публике, но при первом же появлении на публике, много говорила о своем киевском детстве, показала флаг Украины и заговорила на украинском языке.

Что произошло и почему за выступление Клары Новиковой за нее накинулись в прессе и даже захотели ее проверить на предмет финансирования ВСУ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

На сольном концерте в Москве Клара Новикова читала монологи. Она рассказывала о своем детстве, проведенном в Киеве. Периодически она переходила на украинский язык и в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной мелькнул украинский флаг.

"Я киевлянка. Я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве. Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!" - цитируют российские СМИ выступления Новиковой.

Стоит отметить, что позже она заявила, что о флаге ничего не знала. Якобы там должны были быть фотографии той улицы, где она провела детство.

"Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве. Я рассказывала какие-то истории из детства, молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано: место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства", - объяснила Новикова.

Появление украинского флага сильно взбесило зрителей, и они начали хейт против артистки, так как уверены - это был знак, что она поддерживает Украину. Ее даже предложили проверить на причастность к финансированию ВСУ.

"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет на концерте! Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает "экранов". Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Флага я там не видела. И вообще у меня впервые в этом зале был концерт", - оправдывалась она.

Более того, она заявила, что уже 50 лет живет в России и поблагодарила эту страну за возможность реализоваться.

Ранее она неоднократно признавалась в любви к Киеву, но после начала полномасштабной войны России против Украины, ни разу не высказалась против РФ или военных действий, ни разу не встала на защиту Киева.

В одном из интервью она рассказала, что получила много сообщений от друзей из Украины после 24 февраля 2022 года. Она лишь сказала, что происходит "кошмар", но при этом отметила, что живет тихо, любит свою профессию, детей, внуков и друзей - "дорожу этим и своим именем".

Она уточнила, что отказывается принимать участие в телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на политическую тему.

Ранее Новикова была внесена в базу данных сайта "Миротворец" - за незаконное посещение аннексированного Крыма. А еще за высказывание: "Украина и Россия - один народ, ведь язык тоже один".

Для справки

Клара Новикова родилась 12 декабря 1946 года в Киеве. Все детство и юность провела в столице Украины. Окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства в Киеве и Московский государственный институт театрального искусства.

Первые выступления артистки прошли на сцене Кировоградской областной филармонии. В 1976 году поступила на работу в Москонцерт и поселилась в Москве.

Снималась в украинских фильмах, выступала на сцене украинских театров, работала над украинской озвучкой мультфильмов.