Відома американська співачка заспівала пісню про Маріуполь, від якої навертаються сльози (відео)
Широко відома американська артистка Сюзанн Вега написала пісню про зруйнований окупантами Маріуполь. Композиція має промовисту назву "Останній потяг із Маріуполя".
Про це Сюзанн розповіла виданню The Line Of Best Fit.
Про що співає Сюзанн?
"Останній потяг із Маріуполя" був написаний для вшанування всіх тих нещасть, які російське вторгнення принесло до України. У пісні виконавиця неодноразово згадує про Маріуполь та про людей, які в надії врятуватися намагаються втекти з пекла.
"Я чула, що Господь був на останньому поїзді з Маріуполя, Маріуполя.
Сам Господь був у останньому поїзді,
Наляканий усім, що бачив"
За словами Веги, трек уже давно в її голові, проте співачка змогла написати його лише в липні.
Сюзанн Вега присвятила пісню Маріуполю (фото: broadway.com)
"Пісня виникла з усіх образів, які ми бачили в новинах, особливо на початку війни в Україні в лютому, коли серед людей була масова паніка, які бігли на евакуаційні потяги. Я бачила про Маріуполь один репортаж і вирішила, що потрібна пісня. А згодом прочитала в статті, як маріупольці кажуть, що сам Бог покинув місто, побачивши всі жахи", - ділиться враженнями Сюзанн.
Нещодавно співачка випустила кліп на цю пісню. У відео вона просто стоїть та проникливо дивиться в камеру, помалу співаючи про останній потяг.
Сюзанн Вега - це популярна американська співачка, сольна кар'єра якої триває вже 30 років. За цей час вона випустила 9 студійних альбомів та отримала десятки нагород.
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