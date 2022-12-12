Известная американская певица спела песню о Мариуполе, от которой наворачиваются слезы (видео)
Широко известная американская артистка Сюзанн Вега написала песню о разрушенном оккупантами Мариуполе. Композиция имеет красноречивое название "Последний поезд из Мариуполя".
Об этом Сюзанн рассказала изданию The Line Of Best Fit.
О чем поет Сюзанн?
"Последний поезд из Мариуполя" был написан для чествования всех тех несчастий, которые российское вторжение принесло в Украину. В песне исполнительница неоднократно вспоминает о Мариуполе и о людях, которые в надежде спастись пытаются бежать из ада.
"Я чула, що Господь був на останньому поїзді з Маріуполя, Маріуполя.
Сам Господь був у останньому поїзді,
Наляканий усім, що бачив"
По словам Веги, трек уже давно у нее в голове, однако певица смогла написать его только в июле.
Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю (фото: broadway.com)
"Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда среди людей была массовая паника, которые бежали на эвакуационные поезда. Я видела о Мариуполе один репортаж и решила, что нужна песня. Прочла в статье, как мариупольцы говорят, что сам Бог покинул город, увидев все ужасы", - делится впечатлениями Сюзанн.
Недавно певица выпустила клип на песню. В видео она просто стоит и проникновенно смотрит в камеру, понемногу поя о последнем поезде.
Сюзанн Вега - это популярная американская певица, сольная карьера которой длится уже 30 лет. За это время она выпустила девять студийных альбомов и получила десятки наград.
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