Известная американская певица спела песню о Мариуполе, от которой наворачиваются слезы (видео)

О чем поет Сюзанн?

"Последний поезд из Мариуполя" был написан для чествования всех тех несчастий, которые российское вторжение принесло в Украину. В песне исполнительница неоднократно вспоминает о Мариуполе и о людях, которые в надежде спастись пытаются бежать из ада.

"Я чула, що Господь був на останньому поїзді з Маріуполя, Маріуполя.

Сам Господь був у останньому поїзді,

Наляканий усім, що бачив"

По словам Веги, трек уже давно у нее в голове, однако певица смогла написать его только в июле.

Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю (фото: broadway.com)

"Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда среди людей была массовая паника, которые бежали на эвакуационные поезда. Я видела о Мариуполе один репортаж и решила, что нужна песня. Прочла в статье, как мариупольцы говорят, что сам Бог покинул город, увидев все ужасы", - делится впечатлениями Сюзанн.

Недавно певица выпустила клип на песню. В видео она просто стоит и проникновенно смотрит в камеру, понемногу поя о последнем поезде.

Сюзанн Вега - это популярная американская певица, сольная карьера которой длится уже 30 лет. За это время она выпустила девять студийных альбомов и получила десятки наград.