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Відома американська акторка втретє стала мамою: зворушливе фото з пологового

Менді Мур стала мамою (Фото: instagram.com/mandymooremm)
Автор: Любов Блажко

Менді Мур, відома за ролями у серіалі "Це ми" та у фільмах та серіалах "Поспішай кохати" і "Як стати принцесою", втретє стала мамою. Радісною звісткою вона поділилася у соцмережах, а також показала перше фото.

РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram 40-річної акторки розповідає про це детальніше.

Менді Мур народила втретє

У блозі зірка оприлюднила чорно-білий знімок, на якому можна побачити перші моменти її з малечею. Мур стала мамою донечки, яку назвала Луїза Еверетт Голдсміт.

"Луїза Еверетт Голдсмит щаслива, здорова і тепер з нами. Вона - наша дівчинка мрії. Її старші брати вже так само обожнюють її, як і ми. Ми безмежно вдячні за нашу родину і за нашу трієчку, насолоджуємося кожною миттю цього особливого часу", - написала Менді.

Перше фото з пологового. Менді Мур стала мамою втретє (Фото: instagram.com/mandymooremm)

У коментарях колеги та шанувальники вітають родину з особливою подією. Ось деякі з їхніх коментарів:

  • "Вітаю, красуне! Мені дуже подобається ім'я!"
  • "Тепер я точно плачу. Ваша велика трійка - два хлопчики і дівчинка. Як це чудово!"
  • "Плачу разом із вами. Ласкаво просимо у цей світ, Лу! Ми чекали на тебе"
  • "Менді, я така щаслива! Ласкаво просимо у світ, наша маленька любов"
  • "Дівчинка та два хлопчики. Ви дійсно зробили щось неймовірне в цьому житті"
  • "Це фото змусило мене плакати. Я дуже радий за вас усіх!"

Що відомо про вагітність Менді Мур та її особисте життя

Про поповнення у родині зірка оголосила не так давно, на початку червня. Тоді вона показала фото, на якому постала з кругленьким животиком у леопардовому вбранні.

"Незабаром народиться третій з нашої великої трійці. Не можу дочекатися, коли у цих хлопчиків з'явиться сестричка", - зазначала акторка.

Менді під час вагітності (Фото: instagram.com/mandymooremm)

Менді Мур у 2018 році вдруге вийшла заміж - за американського автора і виконавця Тейлора Голдсміта. Пара виховує ще двох старших синів, про яких вже згадувалося вище.

Першим обранцем зірки був музикант і співак Раян Адамс, шлюб з яким тривав з 2009 по 2016 рік.

Діти та обранець акторки (Фото: instagram.com/mandymooremm)

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