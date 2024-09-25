Известная американская актриса в третий раз стала мамой: трогательное фото из роддома

Менди Мур родила в третий раз

В блоге звезда обнародовала черно-белый снимок, на котором можно увидеть первые моменты ее с малышом. Мур стала мамой дочери, которую назвала Луиза Эверетт Голдсмит.

"Луиза Эверетт Голдсмит счастлива, здорова и теперь с нами. Она - наша девочка мечты. Ее старшие братья уже так же обожают ее, как и мы. Мы безгранично благодарны за нашу семью и за нашу троечку, наслаждаемся каждым мгновением этого особенного времени" , - написала Менди.

Первое фото из роддома. Мэнди Мур стала мамой в третий раз (Фото: instagram.com/mandymooremm)

В комментариях коллеги и поклонники поздравляют семью с особым событием. Вот некоторые из их комментариев:

"Поздравляю, красавица! Мне очень нравится имя!"

"Теперь я точно плачу. Ваша большая тройка - два мальчика и девочка. Как это здорово!"

"Плачу вместе с вами. Добро пожаловать в этот мир, Лу! Мы ждали тебя"

"Мэнди, я так счастлива! Добро пожаловать в мир, наша маленькая любовь"

"Девочка и два мальчика. Вы действительно сделали что-то невероятное в этой жизни"

"Это фото заставило меня плакать. Я очень рад за вас всех!"

Что известно о беременности Менди Мур и ее личной жизни

О пополнении в семье звезда объявила недавно, в начале июня. Тогда она показала фото, на котором предстала с кругленьким животом в леопардовом наряде.

"В скором времени родится третий из нашей большой троицы. Не могу дождаться, когда у этих мальчиков появится сестричка", - отмечала актриса.

Менди во время беременности (Фото: instagram.com/mandymooremm)

Менди Мур в 2018 году во второй раз вышла замуж – за американского автора и исполнителя Тейлора Голдсмита. Пара воспитывает еще двух старших сыновей, о которых уже упоминалось выше.

Первым избранником звезды был музыкант и певец Райан Адамс, брак с которым длился с 2009 по 2016 год.

Дети и избранник актрисы (Фото: instagram.com/mandymooremm)