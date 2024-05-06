Ви її не впізнаєте: як сьогодні виглядає головна героїня фільму "Поспішай кохати" (фото)
20 років тому вийшов фільм "Поспішай кохати", який досі залишається улюбленим для багатьох із нас. Цікаво, чи знаєте ви, як змінилася головна героїня Менді Мур за цей час?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає і чим займається акторка культової мелодрами.
Як змінилася Менді Мур
У нульові було випущено безліч фільмів, які стали дуже популярними по всьому світу, якщо не культовими.
Дівчата, як відомо, особливо люблять романтичні стрічки того часу за їхні зворушливі історії.
У списку топ-10 фільмів багатьох на першому місці стоїть знаменита мелодрама "Поспішай кохати" 2002 року з Менді Мур і Шейном Вестом у головних ролях.
Стрічка розповідає про хлопця на ім'я Лендон Картер, найпопулярнішого старшокласника в школі, і Джеймі Салліван, звичайну і сором'язливу дівчину, дочку місцевого священника.
Менді Мур і Шейн Вест (фото: кадр з фільму)
Акторка, яка грала Джеймі, миттєво стала кумиром для багатьох дівчат. На неї хотіли бути схожими всі!
З того часу минуло більше ніж 20 років. Менді продовжує зніматися, хоча для широкої аудиторії вона майже зникла з телеекранів.
Сьогодні жінка навіть не схожа сама на себе. Тільки в рідкісних ракурсах можна впізнати актрису, від якої ми фанатіли у нульових.
При цьому, варто зазначити, що виглядає Мур добре.
Менді Мур (фото: instagram.com/mandymooremm)
Зараз їй 40 років, вона одружена з солістом фолк-рок-групи Dawes Тейлором Голдсмітом і виховує двох синів.
Менді Мур з родиною (фото: instagram.com/mandymooremm)
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