Знаменитий американський співак зізнався, що має українське коріння: емоційне відео

Що сказав виконавець

Популярний артист зазначив, що не має жодної любові до країни-агресора РФ, тоді як до України він має глибоку приязнь, оскільки звідси родом був його дід Міша Плотник.

"Мій дідусь, Міша Полотник, народився і виріс в Україні під російським царатом. У мене немає ніякої любові до Росії, але я відчуваю сильну любов до України. Мій дідусь жив там, у пригнобленій країні. Вони здобули свободу, а тепер росіяни знову намагаються її забрати. Ні, ми цього не допустимо, ми цього не будемо терпіти", - сказав чоловік.

Окрім того, на початку ролика він виконав одну з пісень гурту - трек "We’re Not Gonna Take It".

Наостанок Ді підкреслив, що світові не слід забувати про російську агресію, яка триває в Україні, та закликав допомагати нашій країні подолати це зло. Він попросив своїх шанувальників демонструвати солідарність з Україною, зокрема за допомогою платформи United24.

"Ці люди борються за свою свободу, вони борються за свої життя. Ми, весь світ разом, маємо підтримати їх. Не забувайте, що війна триває. Це не тільки боротьба за Україну, це боротьба за свободу для всіх", - сказав американець.

Реакція мережі

У коментарях українці подякували артистові за палку підтримку та залишили чимало приємних слів. Ось деякі з них:

"Велика вам подяка за таку підтримку!"

"Ось чому я люблю Ді - він чудова людина!"

"Ді, мій давній друже! Сподіваюся, у тебе все добре"

"Україна бореться за нас усіх у Європі, і це те, чого більшість досі не може зрозуміти"

"Завжди любив цей гурт і цього фронтмена"

"Дякуємо тобі, Ді, за підтримку!".

Артистові 69 років (Фото: instagram.com/deesnider)

Що відомо про Ді Снайдера

Ді здобув найбільшу популярність як вокаліст вищезазначеного музичного колективу. Він також є радіоведучим власної приватної радіостанції "Dee Radio".

Окрім музичної діяльності, Снайдер займається акторством, сценарною роботою, письменництвом, а також виступає як телеведучий.

Ще відомо, що чоловік мав успіх як діджей хеві-металу на радіо та є автором книги з порадами для підлітків під назвою "Курс виживання для підлітків". У своїй книзі артист закликає молодь відмовлятися від куріння, алкоголю, наркотиків та не забувати про безпечний секс.

Музикант також долучався до створення 31 фільму, у багатьох з них він зіграв роль самого себе. Крім того, він є автором сценарію стрічки "Strangeland" та музики до трьох кінофільмів.

Кадр з концерту виконавця (Фото: instagram.com/deesnider)

Американця включили до списку найкращих метал-вокалістів всіх часів за версією журналу "Hit Parader", де він посідає 83 позицію.

Що стосується особистого життя, то з 1981 року знаменитість перебуває у шлюбі з Сюзетт Снайдер, яка є дизайнеркою костюмів. Разом вони виховують чотирьох дітей.