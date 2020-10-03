Под видом антисептиков продают водичку: каким должен быть состав санитайзера

Какой антисептик - самый лучший (иллюстративное фото: canva.com)

Эксперты отмечают, что антисептики должны содержать не менее 70% изопропилового спирта

Рынок буквально переполнен предложениями антисептических средств – и гели, и в жидкой форме, и "антисептический" крем для рук, и пенка, и другие формы этого продукта. Часто этот продукт модифицируют – добавляют отдушку, блестки, красители и другие ингредиенты, чтобы склонить покупателя в свою сторону. Однако эксперты рассказали, как среди этого многообразия санитайзеров выбрать по-настоящему полезный. Об этом пишет Medical Xpress.

Эксперты советуют выбирать те средства, которые содержат не менее 60% этилового спирта или 70% изопропилового спирта. Другие одобренные ингредиенты могут включать стерильную дистиллированную воду, перекись водорода и глицерин.

Не стоит покупать антисептики, в составе которых есть метанол или 1-пропанол. Эти вещества высокотоксичные. Также откажитесь от санитайзеров для рук, которые вместо спирта содержат бензалкония хлорид, потому что он менее эффективен в борьбе с бактериями, микробами и вирусами.

Специалисты также не рекомендуют делать дезинфицирующие средства в домашних условиях, поскольку неправильная смесь химикатов может оказаться неэффективной или вызвать ожоги кожи.

Эксперты подчеркивают, что лучшее дезинфицирующее средство - вода и мыло. Антисептиками можно пользоваться только в том случае, если нет возможности вымыть руки под краном.

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