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В Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства

Харьков, Понедельник 28 сентября 2020 19:44
В Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства
Фото: поддельные лекарства (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность производителей фальсифицированных анаболических и сильнодействующих лекарств. Злоумышленники продавали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, нелегальный бизнес организовали четверо жителей Харькова и Киева. Они заказывали сырье для фальсификата почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии. Само производство медикаментов велось кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне.

Подделывали упаковки, голограммы и инструкции в одной из городских типографий, где работал один из сообщников. В дальнейшем подделки продавались через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного фальсификата оценивается в более чем 15 млн гривен.

Четверым участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств) Уголовного кодекса. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Фото: поддельные лекарства (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабное производство некачественных и опасных для здоровья антисептических средств в Киевской области.

Кроме того, в Херсонской области правоохранители разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков.

Также СБУ заблокировала производство фальсифицированных лекарственных средств в Днепре.

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