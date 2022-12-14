У відновленій після окупації Бучі встановили ялинку: чи буде велике святкування (фото)

За що проголосували мешканці?

У дописі очільник міста запитав, чи потрібна, на думку бучанців, новорічна ялинка під час повномасштабної війни.

"Новорічні свята вже близько. Цікава ваша думка: чи маємо ми ставити ялинку в Бучі та інших населених пунктах громади? Єдиного рішення серед українських міст немає, і думки з цього приводу розділилися", - написав він.

Здебільшого люди проголосували "за", пояснюючи це тим, що свято в місті потрібне дітям. Проте знайшлися й ті, хто виступив проти.

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Міський голова окремо зазначив, що багато фінансових витрат це не потягне, оскільки прикраси використають торішні. А саму ялинку запалювати не будуть заради економії електроенергії.

Зрештою ялинку вже встановили на Київській площі Бучі поруч із центральним Пунктом Незламності.

Новорічна ялинка в Бучі (фото: tsn.ua)

Попри встановлення головної прикраси Нового року масштабних святкувань цього року не передбачають, наголосив Анатолій Федорук.