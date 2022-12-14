В Буче после оккупации установили елку: будет ли большое празднование (фото)

За что проголосовали жители?

В сообщении глава города спросил, нужна ли, по мнению бучанцев, новогодняя елка во время полномасштабной войны.

"Новогодние праздники уже близко. Интересно ваше мнение: должны ли мы ставить елку в Буче и других населенных пунктах общины? Единого решения среди украинских городов нет, и мнения по этому поводу разделились", - написал он.

В основном люди проголосовали "за", объясняя это тем, что праздник в городе нужен детям. Однако нашлись и те, кто выступил против.

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Мэр отдельно отметил, что много финансовых затрат это не потянет, поскольку украшения используют прошлогодние. А саму елку зажигать не будут ради экономии электроэнергии.

В конце концов, елку уже установили на Киевской площади Бучи рядом с центральным Пунктом Несокрушимости.

Новогодняя елка в Буче (фото: tsn.ua)

Несмотря на установление главного украшения Нового года, масштабных празднований в этом году не предусматривают, отметил Анатолий Федорук.