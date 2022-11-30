Кличко розказав, якою буде головна ялинка України, і чи буде ярмарок

У Києві цьогоріч встановлять новорічну ялинку, яка буде символом незламності. Вона буде з енергозберігаючими гірляндами та верхівкою у вигляді герба України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram .

Ялинка буде штучною, 12 метрів у висоту і буде прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора.

Також неподалік від генератора будуть встановлені точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів.

"Після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор військовим", - сказав мер.

Де візьмуть прикраси на ялинку

Ялинку встановлять як і зазвичай, на Софійській площі. Всі прикраси на новорічне дерево надасть бізнес та меценати.

Зокрема, ялинка буде оздоблена прикрасами минулих років. Буде 1000 іграшок синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів.

Верхівку ялинки прикрашатиме герб України. Нижня частина дерева буде оформлена стендами з прапорами країн.

Мер зазначив, що масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі не буде.