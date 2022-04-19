Праздники в условиях войны: психолог ответила, уместно ли отмечать Пасху

Совсем скоро Украина будет отмечать Пасху и у большинства людей, которые находятся в относительной безопасности, возникают вопросы и сомнения: "а уместно ли сейчас чему-то радоваться и что-то праздновать".

Почему отмечать праздники нужно

По мнению специалиста, отмечать праздники и чему-то радоваться нужно обязательно. И это будет абсолютно уместно. Она рекомендует радоваться приятным событиям, весточкам от друзей и обязательно отмечать и другие семейные праздники.

"Если вы получили хорошую новость или друзья прислали смешной мем – не сдерживайте в себе радость. Если у вас приближается важное событие (например, день рождения) – отмечайте, не откладывайте это на потом", - советует Волошина.

Примите ситуацию и живите в реальности

Психолог считает, что необходимо принять ситуацию, которая сложилась и продолжать жить в новой реальности. Сейчас эмоциональное состояние у всех нестабильное: то вверх, то вниз.

Но, когда мы удовлетворяем свои небольшие потребности, которые приносят нам удовольствие, то уровень дофамина в организме повышается. И наше эмоциональное состояние уже постепенно может выравниваться и приходить в норму.

Особенно это важно для детей. Они сейчас требуют больше нашего внимания и заботы, в еще больше – счастливого детства (даже в условиях войны). Если есть такая возможность – то порадуйте детей, создайте для них хотя бы маленький праздник, подарите им добрую сказку.

Советы для родителей по празднованию Пасхи

По возможности, проведите праздник в кругу самых близких. Пусть дети помогают в приготовлении пасок, дайте им возможность украсить выпечку, раскрасить яйца. Похвалите за творческие способности. Можете устроить конкурс "Чья писанка красивее".

Поиграйте с детьми в игры с яйцами. Их это отвлечет, развеселит и даст ощущение того, что жизнь продолжается и праздники никто не отменял.

Набитки

Ребенок держит в руке пасхальное яйцо носиком вверх, а вы бьете по нему своим пасхальным яйцом. Затем наоборот, ребенок бьет своим пасхальным яйцом противоположным концом по вашему пасхальному яйцу. Чье яйцо разобьется с обеих сторон, тот проиграл и отдает свою яйцо тому, кто выиграл.

В котка

С наклонного места с препятствиями катят яйца одно за другим, пытаясь катить так, чтобы попасть своей яйцом в яйцо партнера. Правила: кто больше попадает, тот больше выигрывает.

Хованки

Кладут несколько шапок, под одну из них кладут яйцо. Кто угадает под какой шапкой лежит яйцо, тот выиграл.

Прокоты у воротца

Вместе с ребенком раскрутите свои пасхальные яйца на траве (поле). Чье яйцо дольше крутится, тот выигрывает и забирает обе яйца себе.

Психолог подчеркивает, что радость, веселье и празднование – это то, что нас связывает с довоенным периодом. То, что дает возможность восстанавливать и поддерживать свой эмоциональный баланс. И это то, что дарит надежду на лучшее и приближает нас с каждым днем к победе.