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У відновленій після окупації Бучі встановили ялинку: чи буде велике святкування (фото)

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Середа 14 грудня 2022 12:05
У відновленій після окупації Бучі встановили ялинку: чи буде велике святкування (фото) Новорічна ялинка в Бучі (фото: tsn.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Цього тижня на головній площі в місті Буча на Київщині встановили новорічну ялинку. Напередодні містян запитували, чи хочуть вони цього в умовах воєнного стану.

Опитування проводив міський голова Бучі Анатолій Федорук на своїй сторінці у Facebook.

За що проголосували мешканці?

У дописі очільник міста запитав, чи потрібна, на думку бучанців, новорічна ялинка під час повномасштабної війни.

"Новорічні свята вже близько. Цікава ваша думка: чи маємо ми ставити ялинку в Бучі та інших населених пунктах громади? Єдиного рішення серед українських міст немає, і думки з цього приводу розділилися", - написав він.

Здебільшого люди проголосували "за", пояснюючи це тим, що свято в місті потрібне дітям. Проте знайшлися й ті, хто виступив проти.

У відновленій після окупації Бучі встановили ялинку: чи буде велике святкування (фото)У відновленій після окупації Бучі встановили ялинку: чи буде велике святкування (фото)

Скриншот

Міський голова окремо зазначив, що багато фінансових витрат це не потягне, оскільки прикраси використають торішні. А саму ялинку запалювати не будуть заради економії електроенергії.

Зрештою ялинку вже встановили на Київській площі Бучі поруч із центральним Пунктом Незламності.

У відновленій після окупації Бучі встановили ялинку: чи буде велике святкування (фото)

Новорічна ялинка в Бучі (фото: tsn.ua)

Попри встановлення головної прикраси Нового року масштабних святкувань цього року не передбачають, наголосив Анатолій Федорук.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, якою буде ялинка та чи відкриють новорічні ярмарки.

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Буча Новий рік