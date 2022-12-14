В Буче после оккупации установили елку: будет ли большое празднование (фото)
На этой неделе на главной площади в городе Буча в Киевской области установили новогоднюю елку. Накануне горожан спрашивали, хотят ли они этого в условиях военного положения.
Опрос проводил городской голова Бучи Анатолий Федорук на своей странице в Facebook.
За что проголосовали жители?
В сообщении глава города спросил, нужна ли, по мнению бучанцев, новогодняя елка во время полномасштабной войны.
"Новогодние праздники уже близко. Интересно ваше мнение: должны ли мы ставить елку в Буче и других населенных пунктах общины? Единого решения среди украинских городов нет, и мнения по этому поводу разделились", - написал он.
В основном люди проголосовали "за", объясняя это тем, что праздник в городе нужен детям. Однако нашлись и те, кто выступил против.
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Мэр отдельно отметил, что много финансовых затрат это не потянет, поскольку украшения используют прошлогодние. А саму елку зажигать не будут ради экономии электроэнергии.
В конце концов, елку уже установили на Киевской площади Бучи рядом с центральным Пунктом Несокрушимости.
Новогодняя елка в Буче (фото: tsn.ua)
Несмотря на установление главного украшения Нового года, масштабных празднований в этом году не предусматривают, отметил Анатолий Федорук.
Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, какой будет елка и откроют ли новогодние ярмарки.
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