У Відні автомобілі розмальовують символом "Z": псують тільки машини українців

У Відні невідомі розмальовують автомобілі та залишають на них російський символ "Z". Відомо, що псують лише машини з українськими номерами.
Про це пише ORF.
Акт вандалізму зафіксували у віденському районі Донауштадт. Символи "Z", які намальовані червоною фарбою з балончика, помітили на шістьох автівках з українськими номерами.
У віденській поліції підтвердили, що вже розслідують 6 справ за підозрою у пошкодженні майна невідомими зловмисниками. Державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом також було поінформоване про цей інцидент.
У Відні автомобілі розмальовують символом "Z" (twitter.com/tanjamaier17)
Літера "Z" уже давно стала символом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Така літера була написана на російській техніці, яка увірвалась в Україну вночі 24 лютого 2022 року.
Зокрема, в деяких країнах її прирівняли до символу агресії та заборонили демонструвати.
Наприклад, у Німеччині за використання символу російських окупантів можна отримати штраф, адже це прирівнюється до порушення громадського порядку.
А от у Молдові взагалі заборонили георгіївську стрічку та символи "Z" і "V", якими Росія позначала військову техніку під час вторгнення в Україну.
Раніше ми повідомляли, що у Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі.
Також ми писали, що насправді означають букви "V," "Z" і "X" на техніці РФ.