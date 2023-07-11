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У Відні автомобілі розмальовують символом "Z": псують тільки машини українців

У Відні псують машини українців (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Відні невідомі розмальовують автомобілі та залишають на них російський символ "‎Z". Відомо, що псують лише машини з українськими номерами.

Про це пише ORF.

Що відомо

Акт вандалізму зафіксували у віденському районі Донауштадт. Символи "‎Z", які намальовані червоною фарбою з балончика, помітили на шістьох автівках з українськими номерами.

У віденській поліції підтвердили, що вже розслідують 6 справ за підозрою у пошкодженні майна невідомими зловмисниками. Державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом також було поінформоване про цей інцидент.

У Відні автомобілі розмальовують символом "Z" (twitter.com/tanjamaier17)

У яких країнах діє заборона символіки РФ

Літера "Z" уже давно стала символом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Така літера була написана на російській техніці, яка увірвалась в Україну вночі 24 лютого 2022 року.

Зокрема, в деяких країнах її прирівняли до символу агресії та заборонили демонструвати.

Наприклад, у Німеччині за використання символу російських окупантів можна отримати штраф, адже це прирівнюється до порушення громадського порядку.

А от у Молдові взагалі заборонили георгіївську стрічку та символи "‎Z" і "‎V", якими Росія позначала військову техніку під час вторгнення в Україну.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі.

Також ми писали, що насправді означають букви "V," "Z" і "X" на техніці РФ.

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