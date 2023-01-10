За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)

Як окупанти погрожували батькам

Російські окупанти змусили маріупольських дітей дякувати їм незрозуміло за що. Це попри те, що росіяни забрали в них дитинство та вбили їхніх рідних.

Зокрема, батьків попередили, якщо вони будуть проти того, щоб діти виступали, або будуть це знімати, їх зачинять у підвалі.

"Дякувати та розважати виставами. Батьків попередили - хто буде проти, або хто буде знімати, то підвали в Маріуполі чекають на незадоволених. Якщо до того ще існувало друге дно дна, то сьогодні його пробили остаточно", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі окупанти змусили дітей їх розважати (t.me/andriyshTime)

Він також пригадав дискусії про те, чи є керівники секцій колаборантами. За словами Андрющенко, такі люди ніби не співпрацюють з ворогом, проте фото з дітьми, які розважають росіян, кажуть про інше.

"Моя думка достатньо радикальна. А хто має інакшу - подивиться та фото та надайте собі відповідь ще раз. Чи є організатори всього цього пекла на землі колаборантами або ні. Заодно подивиться в яких умовах вони утримується, та згадайте сьогоднішні фото з домівок звичайних маріупольців", - додав він.

У Маріуполі окупанти змісили дітей їх розважати (t.me/andriyshTime)