В оккупированном Мариуполе на местной площади спели гимн Украины (видео)

Фото: В оккупированном Мариуполе на местной площади спели гимн Украины (Getty Images)

В оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Почувствуй силу непокоренного Мариуполя. Сейчас жители оккупированного Мариуполя прямо в центре города поют Гимн Украины", - говорится в сообщении. По информации от советника городского головы Петра Андрющенко, это случилось на площади Свободы. Ребята пели гимн на глазах у российских оккупантов.