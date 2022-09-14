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В оккупированном Мариуполе на местной площади спели гимн Украины (видео)

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Мариуполь, Среда 14 сентября 2022 21:04
В оккупированном Мариуполе на местной площади спели гимн Украины (видео) Фото: В оккупированном Мариуполе на местной площади спели гимн Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Почувствуй силу непокоренного Мариуполя. Сейчас жители оккупированного Мариуполя прямо в центре города поют Гимн Украины", - говорится в сообщении.

По информации от советника городского головы Петра Андрющенко, это случилось на площади Свободы. Ребята пели гимн на глазах у российских оккупантов.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї", ставшей символом украинских партизан.

Также, В Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов. Три оккупанта были госпитализированы в больницу оккупированного Донецка.

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