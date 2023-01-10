За отказ - в подвал: в Мариуполе детей заставили развлекать оккупантов (фото)

Как оккупанты угрожали родителям

Российские оккупанты заставили мариупольских детей благодарить их непонятно за что. Это, несмотря на то, что россияне забрали у них детство и убили их родных.

В частности, родителей предупредили, если они будут против того, чтобы дети выступали или будут это снимать, их закроют в подвале.

"Благодарить и развлекать спектаклями. Родителей предупредили - кто будет против, или кто будет снимать, то подвалы в Мариуполе ждут недовольных. Если до того еще существовало второе дно дна, то сегодня его пробили окончательно", - говорится в сообщении.

В Мариуполе оккупанты заставили детей их развлекать (t.me/andriyshTime)

Он также вспомнил дискуссии о том, есть ли руководители секций коллаборантами. По словам Андрющенко, такие люди вроде бы не сотрудничают с врагом, однако фото с детьми, развлекающими россиян, говорят о другом.

"Мое мнение достаточно радикальное. А кто имеет другое - посмотрите и фото и ответьте себе еще раз. Есть ли организаторы всего этого ада на земле коллаборантами или нет. Заодно посмотрит в каких условиях они содержится, и вспомните сегодняшние фото из домов обычных мариупольцев" , - добавил он.

В Мариуполе оккупанты заставили детей их развлекать (t.me/andriyshTime)