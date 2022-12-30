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Відмінно до юшок та борщів: шеф дав рецепт приголомшливих древніх українських сухариків

Шеф представив рецепт українських сухариків (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Потапці – це давня українська страва - сухариків, які обсмажуються із салом. Завдяки цьому - смак виходить приголомшливим. Вони будуть хрусткі та ароматні, завдяки травам та часнику.

Рецептом страви, яка чудово підійде до юшок та борщів, представив шеф Анатолій Добровольський на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • Хліб вчорашній 1/2 буханця
  • Сало копчене або звичайне 100 г
  • Сіль за смаком
  • Зелень рубана та зубчик часнику.

Як приготувати потапці

Якщо у вас залишився несвіжий хліб, наріжте спочатку його на шматки завтовшки з палець, а потім кубиками. На сковорідку помістіть сало з прорізом і посмажте його, потім всипте порізані сухарики туди й просмажте разом.

Потім помістіть сухарики на деко і відправте в духовку при температурі 170 градусів на 15 хвилин. Дістаньте та додайте в сухарики часник, зелень, сіль. Добре перемішайте. Насолоджуйтесь приголомшливим смаком!

Читайте також про салати, які можна приготувати без світла та плити на свята.

А ще писали про те, чим можна замінити різні інгредієнти у салаті "Олів'є".

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