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Отлично к юшкам и борщам: шеф дал рецепт потрясающих древних украинских сухариков

Шеф представил рецепт украинских сухариков (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Потапци - это древнее украинское блюдо - сухариков, которые обжариваются с салом. Благодаря этому - вкус получается потрясающим. Они будут хрустящие и ароматные, благодаря травам и чесноку.

Рецептом блюда, которое отличное подойдет к юшкам и борщам, представил шеф Анатолий Добровольский на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • Хлеб вчерашний 1/2 буханки
  • Сало копченое или обычное 100 г
  • Соль по вкусу
  • Зелень рубленая и зубчик чеснока.

Как приготовить потапци

Если у вас остался несвежий хлеб, нарежьте в начале его на куски толщиной с палец, а потом кубиками. На сковородку поместите сало с прорезью и пожарьте его, потом всыпьте туда порезанные сухарики и прожарьте вместе немного.

Потом поместите сухарики на противень и отправьте в духовку при температуре 170 градусов на 15 минут. Достаньте и добавьте в сухарики чеснок, зелень, соль. Хорошенько перемешайте. Наслаждайтесь потрясающим вкусом!

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рецептстрава